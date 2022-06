Messaggio anti LGBTI dopo l’Aversa Pride del 25 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – dopo l’Aversa Pride di sabato 25 giugno, il primo nella storia della città normanna con migliaia di partecipanti – tra i 3 e i 4mila – delegazioni comunali e qualche sindaco (Renato Natale di Casal di Principe), “puntuale” arriva l’atto di odio contro il mondo Lgbt; un atto che non risparmia neanche la Chiesa. Stamani, l’Arco dell’Annunziata, che è anche campanile della omonimo luogo di culto, monumento simbolo di Aversa, è stato imbrattato con il disegno di un diavolo impiccato e la scritta all’interno LGBTI. A dare notizia dell’episodio il consigliere comunale di Aversa Mariano Scuotri, che sabato ha fatto parte della delegazione del Comune insieme a due assessori e ad un altro consigliere comunale. In un post su Facebook, Scuotri scrive: ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) –di sabato 25, il primo nella storia della città normanna con migliaia di partecip– tra i 3 e i 4mila – delegazioni comunali e qualche sindaco (Renato Natale di Casal di Principe), “puntuale” arriva l’atto di odio contro il mondo Lgbt; un atto che non risparmia neanche la Chiesa. Stamani, l’Arco dell’Annunziata, che è anche campanile della omonimo luogo di culto, monumento simbolo di Aversa, è stato imbrattato con il disegno di un diavolo impiccato e la scritta all’interno. A dare notizia dell’episodio il consigliere comunale di Aversa Mariano Scuotri, che sabato ha fatto parte della delegazione del Comune insieme a due assessori e ad un altro consigliere comunale. In un post su Facebook, Scuotri scrive: ...

