Mattia Faraoni a Dazn: “Posso allenarmi, con Joyner forse in autunno” (Di lunedì 27 giugno 2022) Mattia Faraoni sta bene ed è la notizia più bella per lo sport italiano. Dopo il grosso spavento per il malore accusato nella notte precedente al match mondiale (ISKA) contro Charles Joyner, il kickboxer italiano è pronto a ripartire. In un’intervista a Dazn, ha tranquillizzato i suoi tifosi: “Ho appena superato la prova sotto sforzo: sto bene. Potrei già riallenarmi dalla prossima settimana. Il problema è stato molto probabilmente di natura gastrica e adesso le cause effettive le capiremo tra 10 giorni grazie alla gastroscopia. Le prove allergiche e di intolleranza sono state fatte, i dubbi c’erano anche per via dei reintegri post taglio del peso: stiamo aspettando le risposte…”. Poi il racconto della notte più difficile della sua carriera: “Fino al taglio stavo benissimo. Poi la notte prima del ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022)sta bene ed è la notizia più bella per lo sport italiano. Dopo il grosso spavento per il malore accusato nella notte precedente al match mondiale (ISKA) contro Charles, il kickboxer italiano è pronto a ripartire. In un’intervista a, ha tranquillizzato i suoi tifosi: “Ho appena superato la prova sotto sforzo: sto bene. Potrei già ridalla prossima settimana. Il problema è stato molto probabilmente di natura gastrica e adesso le cause effettive le capiremo tra 10 giorni grazie alla gastroscopia. Le prove allergiche e di intolleranza sono state fatte, i dubbi c’erano anche per via dei reintegri post taglio del peso: stiamo aspettando le risposte…”. Poi il racconto della notte più difficile della sua carriera: “Fino al taglio stavo benissimo. Poi la notte prima del ...

Pubblicità

fight_shield : #MattiaFaraoni potrà tornare subito ad allenarsi, ma dovrà aspettare la fine dell'estate per recuperare il match ti… - DAZN_IT : 'Ho perso la notte più bella della mia carriera. Il referto parlava di rischio morte...' L'intervista a Mattia #Faraoni #DAZNboxeitaly - ChiaCors : RT @lvogruppo: Mattia Faraoni non può combattere per il titolo mondiale di Kickboxing per gravi problemi di salute, lo spiega ai suoi fan.… - uaissimo : RT @lvogruppo: Mattia Faraoni non può combattere per il titolo mondiale di Kickboxing per gravi problemi di salute, lo spiega ai suoi fan.… - frant42 : RT @lvogruppo: Mattia Faraoni non può combattere per il titolo mondiale di Kickboxing per gravi problemi di salute, lo spiega ai suoi fan.… -