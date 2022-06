“Ma sei nuda”. Chiara Ferragni, nessuna immaginazione: si vede tutto. E qualcuno protesta (Di lunedì 27 giugno 2022) Chiara Ferragni, nude look in risposta all’eliminazione della sentenza Roe v. Wade negli Stati Uniti. “My body, my choice”, scrive l’influencer a corredo dello scatto. Uno slogan che rivendica la libertà delle donne, sempre nel mirino delle critiche da parte dei maschilisti. Proprio lei, ogni volta che pubblica una foto sui social riceve numerosi insulti e critiche per motivi assolutamente ridicoli. Chiara Ferragni, il nude look oggetto di critiche Chiara Ferragni con il nude look dell’ultimo post su Instagram ha ricevuto diversi insulti maschilisti. In molti si sono chiesti perchè una mamma debba per forza coprirsi e non mostrarsi come vorrebbe. Ieri Chiara ha scelto di indossare una maglia particolare per partecipare alla festa di Radio Deejay, durante la quale ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022), nude look in risposta all’eliminazione della sentenza Roe v. Wade negli Stati Uniti. “My body, my choice”, scrive l’influencer a corredo dello scatto. Uno slogan che rivendica la libertà delle donne, sempre nel mirino delle critiche da parte dei maschilisti. Proprio lei, ogni volta che pubblica una foto sui social riceve numerosi insulti e critiche per motivi assolutamente ridicoli., il nude look oggetto di critichecon il nude look dell’ultimo post su Instagram ha ricevuto diversi insulti maschilisti. In molti si sono chiesti perchè una mamma debba per forza coprirsi e non mostrarsi come vorrebbe. Ieriha scelto di indossare una maglia particolare per partecipare alla festa di Radio Deejay, durante la quale ...

