M5S, incontro Grillo-Conte a Roma (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Beppe Grillo vede Giuseppe Conte. incontro a Roma all'Hotel Forum tra il garante del Movimento 5 Stelle e il leader pentastellato. Nel pomeriggio il fondatore del Movimento 5 Stelle incontrerà i parlamentari alla Camera. Ieri sera Grillo si è collegato con il Consiglio del M5S mentre prendeva forma il calendario della sua trasferta Romana. Il programma prevede la prima riunione oggi pomeriggio con i membri delle Commissioni Lavoro e Cultura dalle 17 alle 18, a seguire i componenti M5S della Bilancio per concludere con l'ultimo appuntamento, dalle 19 alle 20, con i membri delle Commissioni Trasporti e Politiche Ue. Domani le riunioni sono invece fissate in mattinata: 9-10 Commissioni Finanze e Ambiente; 10-11 Affari costituzionali e Giustizia; 11-12 Esteri e Difesa;

