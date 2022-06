Lo sfogo di un poliziotto | “Migranti | risse | bottigliate | vi racconto l’inferno”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 giugno 2022) Viuna serata tipica del Reparto Mobile della Polizia di Stato in Stazione Centrale a Milano. Ovviamenteuna “serata” ma la situazione non cambia nell’arco delle 24 ore: il turno inizia con sfollagente, scudi e ubot sempre a portata di mano, perché forse qualcuno non si accorge che la stazione centrale, soprattutto nei pressi delle fontane, ai lati con Piazza IV novembre e Luigi di Savoia, è praticamente un’enclave di molteplici Paesi! Per chi non comprende il significato “enclave”, in geografia economica politica è semplicemente un territorio completamente chiuso entro i confini di uno stato diverso da quello cui politicamente o linguisticamente appartiene! Già non è questo il caso ma sembra proprio così, una situazione incontrollabile, devastante! Si spaccia liberamente, ci si prende a, a pietre, a volte ...