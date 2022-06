Lewandowski mette fretta al Barcellona | ecco il motivo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Robertal. Secondo AS, l'attaccante polacco ha chiesto ai catalani di accelerare il suo passaggio in...

Pubblicità

FrancescoJ97 : Ora il mister mette Marione mezzo rotto per consolidare il vantaggio a Monaco di Baviera , cosa potrà mai andare st… -

... candidato alle elezioni del 2021 ma sconfitto da Joan Laporta, che su Twitter è stato piuttosto lapidario sui blaugrana: ' Lo sapete chenon arriverà E che non verranno neppure Kounde, ...... dove il senegalesea referto una doppietta contro il Chelsea : il Liverpool vince poi il ... dovelascerà il suo posto, sempre più vicino al Barcellona. Ovviamente però le ...Potrebbe esserci aria di cambiamento per Cristiano Ronaldo; il futuro del talento portoghese è in bilico e i tifosi della Juventus sperano.Sempre RMC fa i nomi di Manchester United (in caso di addio di Ronaldo), Chelsea (che lascia partire Lukaku e mette sulla lista dei cedibili pure Ziyech e Werner) e Barcellona (che pensa a Lewandowski ...