L’elisoccorso a Treviglio | investito da treno | è gravissimo

(Di lunedì 27 giugno 2022). Disgrazia grave lunedì mattina lungo la ferrovia a. Protagonista e vittima un uomo di 55 anni rimasto ferito in modo molto grave poco prima delle 7.30. È statoda untrae Vidalengo. Per soccorrerlo sono giunti l’elicottero del 118, insieme ai vigili del fuoco del comando di Bergamo. Mentre i carabinieri disi sono portati sul posto per definire cosa sia successo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. Dalle 7.25 la tratta Milano – Brescia è sospesa. Seguono aggiornamenti