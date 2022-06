La vera storia delle fragole a Wimbledon

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ladive la raccontiamo noi. E per farlo occorre partire da molto lontano. È il 23 febbraio 1874, quando il maggiore gallese Walter Wingfield Clopton pubblica A Portable Court of Playing Tennis, un libretto che racchiude le prime regole del gioco del tennis. L’iniziativa viene accolta tiepidamente e devono passare tre anni prima che un club sportivo inglese si interessi davvero all’opera di Clopton. A dare credito al maggiore è l’All England Lawn Croquet Club, che decide di modificare il suo nome tramutandolo in All England Lawn Tennis and Croquet Club. Non solo, i responsabili sembrano fiutare il buon affare e istituiscono il primo torneo di tennis della. Il successo è immediato e negli anni il quartiere londinese di ...