tuttopuntotv : Il volantino bis “Comet Days” comprende tantissime offerte per smart TV #smarttv #CometDays #Comet - TuttoAndroid : Il volantino “Comet Days” concede il bis: le migliori offerte fino al 7 luglio - TuttoTechNet : Il volantino “Comet Days” concede il bis: le migliori offerte fino al 7 luglio - promozioni24 : #Volantino Comet Sconto Climatizzatori dal 26/06 al 7/07/2022 - Ultimoprezzo : Sì: il nuovo volantino Comet Days regala (belle) sorprese -

Non c'è solamente Trony a lanciare sconti su smartphone . Infatti, ancheha deciso di avviare offerte su questa tipologia di prodotti (e non solo). Si fa riferimento alDays Summer Edition . Ebbene, l'iniziativa promozionale, iniziata il 23 giugno 2022, sarà attiva fino al 7 luglio 2022 e prevede parecchi sconti su molteplici categorie di prodotti ...Se siete a caccia di elettrodomestici e prodotti tech a prezzi ultra competitivi, dovreste dare un'occhiata ai saldi estivi. Ilvirtuale dedicato agli sconti contiene tutto quello che si è soliti acquistare, con prodotti sia di intrattenimento che di utilità, che si traducono in smart TV, frigoriferi, ...Il nuovo volantino Comet introduce due settimane di offerte sugli smartphone e su tantissimi altri prodotti, con in testa le smart TV.Offerte imperdibili, ed imbattibili, da Comet, il nuovo volantino rispecchia alla perfezione le aspettative degli utenti.