Il principe Carlo d'Inghilterra e i tre milioni di euro in contanti donati dallo sceicco Hamad (Di lunedì 27 giugno 2022) Appena archiviato il Giubileo per i 70 anni di regno di Elisabetta II – a cui non ha partecipato l'amato figlio Andrea coinvolto in uno scandalo sessuale – ecco che per la sovrana arriva un altro dispiacere. Il principe Carlo d'Inghilterra avrebbe ricevuto almeno tre milioni di euro in contanti in una valigia e in varie borse da spesa dallo sceicco qatariota Hamad, uno degli uomini più ricchi al mondo, noto come "l'uomo che ha comprato Londra". Un racconto riferito dal tabloid Sunday Times in un articolo che ha fatto un immediato giro dl mondo. Secondo quanto riportato dai giornalisti tutto sarebbe avvenuto durante un incontro, a Clarence House nel 2015, con Hamad bin Jaber bi Jassim al-Thani, ex primo ministro del ...

