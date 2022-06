Hideo Kojima rivela di aver pensato a un progetto simile a The Boys (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli eroi più insopportabili di sempre sono stati anche nel mirino di Hideo Kojima: ecco come The Boys gli ha “rubato l’idea” sotto il naso C’è parecchia carne al fuoco sulla griglia di Hideo Kojima e del suo entourage, ma le idee scartate sono parecchie anche per lui: con sommo rammarico, il vulcanico visionario videoludico ha fatto luce sulla premessa di una di esse, soffiata involontariamente da The Boys. La serie targata Amazon Prime Video ha fatto del suo meglio per rendere appetibile al grande pubblico il detestabile mondo creato da Garth Ennis, e forse è proprio per questo che il brillante game designer ne ha visto solo le prime puntate. A rivelarlo è un tweet del medesimo luminare, che includeremo qui sotto per voi. Hideo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli eroi più insopportabili di sempre sono stati anche nel mirino di: ecco come Thegli ha “rubato l’idea” sotto il naso C’è parecchia carne al fuoco sulla griglia die del suo entourage, ma le idee scartate sono parecchie anche per lui: con sommo rammarico, il vulcanico visionario videoludico ha fatto luce sulla premessa di una di esse, soffiata involontariamente da The. La serie targata Amazon Prime Video ha fatto del suo meglio per rendere appetibile al grande pubblico il detestabile mondo creato da Garth Ennis, e forse è proprio per questo che il brillante game designer ne ha visto solo le prime puntate. Arlo è un tweet del medesimo luminare, che includeremo qui sotto per voi....

