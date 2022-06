Gioconda Iannicelli selezionata per il Matrix azzurro premondiale di canottaggio

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –è stataper partecipare aldella Nazionale italiana di, che si svolgerà a Piediluco a partire dal prossimo 3 luglio e che sarà una sorta di preradunoin vista dei Mondiali. L’atleta salernitana Under 23, elemento di spicco della squadra femminile del Circolo Canottieri Irno di Salerno, presieduto da Giovanni Ricco, è rientrata, a pieno titolo, nel giroe sosterrà le prove che dovranno attestare il suo livello atletico, grazie anche al brillante risultato ottenuto in occasione dell’ultimo impegno agonistico. Ai Campionati italiani, riservati alle categorie Under 23, Ragazzi ed Esordienti,, affidata alle cure dei tecnici federali Francesco ...

Nello specifico, oltre a Rosario Pappalardo, hanno conquistato il successo Alfredo Formichella (singolo 7,20 Allievi B1 maschile),(singolo Under 23 femminile), Angelina ...Sugli scudi, in particolare, le sorelle Angelina e, Isabel e Marialuce Pappalardo, i 'Cadetti' Malangone e Velf e il gruppo degli intramontabili 'Master". Nel dettaglio, successi ...