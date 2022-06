Gf Vip 7, Sonia Bruganelli “non era la prima scelta”: ecco quale famosissima influencer sarebbe dovuta diventare opinionista al suo posto! (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ di poche ore fa la notizia che Sonia Bruganelli sarà nuovamente una delle opinioniste della prossima edizione del Gf Vip – il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini -, nonostante qualche mese fa la stessa Bruganelli aveva dichiarato che la sua esperienza al Gf si sarebbe conclusa con la sesta edizione. Ma le notizie di oggi inerenti al Gf non sono finite, perchè nonostante Tv Blog ha precisato nel suo articolo che c’è stato un importante corteggiamento da parte di Signorini nei confronti della Bruganelli, è stato Davide Maggio a dare un’altra indiscrezione sul Gf, ovvero il fatto che al posto di Sonia sarebbe dovuta diventare opinionista Giulia De Lellis: Quella di Lady Bonolis non sembrerebbe essere ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ di poche ore fa la notizia chesarà nuovamente una delle opinioniste della prossima edizione del Gf Vip – il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini -, nonostante qualche mese fa la stessaaveva dichiarato che la sua esperienza al Gf siconclusa con la sesta edizione. Ma le notizie di oggi inerenti al Gf non sono finite, perchè nonostante Tv Blog ha precisato nel suo articolo che c’è stato un importante corteggiamento da parte di Signorini nei confronti della, è stato Davide Maggio a dare un’altra indiscrezione sul Gf, ovvero il fatto che al posto diGiulia De Lellis: Quella di Lady Bonolis non sembrerebbe essere ...

