Elezioni ad Ardea | le dichiarazioni di Zito dopo la sconfitta | “Vigileremo sull’operato della Giunta”

(Di lunedì 27 giugno 2022)– Fabrizio Cremonini è il nuovo sindaco di. Con 3 punti percentuali in più ha superato Lucioal ballottaggio di questa domenica 26 giugno. Non sono tardate ad arrivare ledel candidato del Movimento 5 Stelle, Lucio, che si è detto pronto a “svolgere il ruolo che la legge ora gli affida”. “Con una percentuale di astenuti che tocca l’80% degli aventi diritto al voto – si legge nella nota di-, il candidato del centrodestra è risultato vincitore al ballottaggio di, in un testa a testa che si è concluso con una distanza percentuale di circa 3 punti”. “Faccio le mie congratulazioni al Sindaco Cremonini. Gli auguro di saper interpretare nel modo migliore le esigenze di questa città. Dal canto nostro svolgeremo il ruolo che la ...

Viterbo e Frosinone, dove qui si giocano alleanze e strategie politiche in vista delle... in provincia di Latina, e quattro città dell'area metropolitana di Roma: Ardea, Cerveteri, Ciampino. Si sono chiusi oggi alle 23 i seggi per il ballottaggio alle comunali di Ardea: vittoria di misura per Cremonini (centrodestra) che ha battuto il... A Frosinone vince Riccardo Mastrangeli, a Viterbo Chiara Frontini, a Sabaudia Alberto Mosca, candidato del centro destra, a Ciampino è sindaco Emanuela Colella, sostenuta dal centro sinistra, a Cerveteri...