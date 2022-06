Di Maio | un divertissement | mi stupisce che per qualcuno la magia sia destinata a ripetersi

(Di lunedì 27 giugno 2022) Pare che la scissione dal MoVimento Cinque Stelle sia stata discussa e pianificata mesi fa tra una consegna di gazzosa a Palazzo Chigi e una di limonata al Quirinale. Non è dato sapere se su richiesta del cliente o come omaggio direttamente dal vassoio della ditta “Pomigliano in Rignano, a servirVi”. Nonche il peggior ministro degli Esteri che la Storia italiana ricordi (cito qualcuna delle sue massime: Ping presidente della Cina, Francia democrazia millenaria, Putin animale nel pieno del conflitto russo ucraino – a tal proposito qualche solerte badante dell’entroterra napoletano dovrebbe ricordare il vecchio adagio “a lavar la testa all’asino…”), da mesi sia incensato dai colleghi parlamentari (per lo più di centrodestra), dai giornaloni e da altri (alti) rappresentanti del Sistema nonostante il recente passato no-Euro e anti-Nato e le performance ...

Poi ha scambiato i voti per Terence Hill o Claudio Baglioni eccetera come undei ... Ha chiarito al mondo di non controllare il suo gruppo , avendo sempre dietro di sé Diche gli ...Poi ha scambiato i voti per Terence Hill o Claudio Baglioni eccetera come undei ... Ha chiarito al mondo di non controllare il suo gruppo , avendo sempre dietro di sé Diche gli ...