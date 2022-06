(Di lunedì 27 giugno 2022) Raccontare ai, soprattutto ai tre milioni di inattivi, ledi chi ce l'ha, per vincere la disillusione e lo sconforto. Lo ha detto la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana ...

Lo ha detto la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana, ospite allo Young Innovators Business Forum di Milano. Il Pnrr, ha aggiunto la ministra, è intitolato Next Generation Eu ed è ...Lo ha detto la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana, ospite allo Young Innovators Business Forum di Milano. Il Pnrr, ha aggiunto la ministra, è intitolato Next Generation Eu ed è ... Dadone: raccontiamo ai ragazzi le storie di chi ce l'ha fatta Milano, 27 giu. (askanews) - Raccontare ai ragazzi, soprattutto ai tre milioni di inattivi, le storie di chi ce l'ha fatta, per vincere ...1' di lettura 15/06/2022 - Alla manifestazione presente anche il ministro Dadone: "Modello a cui ispirarsi" POLITICA ... di opportunità per ragazzi e ragazze della nostra Regione", ha raccontato il ...