Csel | Anche in Regioni e Comuni ' Quota 100' sotto le attese | accolte 32 892 domande

Roma, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Nel febbraio 2019, all'indomani dell'emanazione del decreto che ha istituito la riforma pensionistica nota come 'Quota 100', l'Anci stimò che, da lì a 12-18 mesi, l'entrata in vigore della norma avrebbe portato all'uscita anticipata dai soli Comuni italiani di circa 50mila dipendenti, vale a dire oltre il 10% del personale allora in forza alle amministrazioni locali. Ma quella stima si è rivelata molto lontana dalla realtà. Se si considerano i dipendenti di Regioni e autonomie locali, le domande accolte al 31 dicembre 2021, in tre anni, sono state 32.892 (12.356 donne e 20.536 uomini). Ben al di sotto, dunque, di quanto ipotizzato per i soli Comuni nell'arco del primo anno. A evidenziarlo il Centro Studi Enti Locali

