Cosa chiedono gli attivisti per l'ambiente Ultima Generazione? (Di lunedì 27 giugno 2022) Le richieste di Ultima Generazione al Governo, gli ambientalisti che nei giorni scorsi hanno bloccato il GRA di Roma, sono le stesse fin dal primo momento in cui il movimento ha iniziato la propria campagna: Interrompere la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale. Accanto a questo, il procedere a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20GW nell'anno corrente e creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell'energia rinnovabile, sostenendo gli operai dell'industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili. Nonostante la polizia abbia anche oggi impedito l'ennesimo blitz evitando nuovi rallentamenti e blocchi del traffico, non si escludono nuove proteste da parte degli ambientalisti di Ultima

