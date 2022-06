Cielo sereno | temperature in aumento

(Di lunedì 27 giugno 2022) Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo annuncia lievi aumenti di temperatura, che possono arrivare fino ad un massimo di 36 gradi nella giornata di oggi. Tempo previsto: Al mattino su fascia prealpina e sul Vatellinese in parte nuvoloso con moderato sviluppo di cumuli, mentre sul resto della Lombardia in prevalenza poco nuvoloso con modesti annuvolamenti a media ed alta quota: qualche residuo rovescio su alto Verbano, alto Lario e Valchiavenna. Dal meriggio su Lombardia Ovest (da Bassa Valtellina alla Lomellina) nuvoloso con moderata attività cumuliforme, mentre su Lombardia centro-Est in prevalenza poco nuvoloso e solo alcuni addensamenti a ridosso delle Prealpi: primi rovesci su Varesotto, Lario, Valchiavenna e Bassa Valtellina. A sera su Valtellina e province prealpine (da Varesotto ad Alto Garda) nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con moderati addensamenti cumuliformi, mentre ...

AllertaMeteoGe : Cielo sereno in questo momento a #Genova, con una temperatura attuale di 23 gradi. La minima del giorno è di 19 gra… - Salvato37048047 : RT @ComunediBergamo: Buongiorno #Bergamo. Cielo sereno o poco nuvoloso anche oggi sopra la nostra città, con temperature previste tra 21° e… - ComunediBergamo : Buongiorno #Bergamo. Cielo sereno o poco nuvoloso anche oggi sopra la nostra città, con temperature previste tra 21… - iltirreno : Buongiorno dal #Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi, lunedì 27 giugno, a cura di Consorzio LaMMA Stato del c… - venti4ore : Meteo Grosseto: oggi cielo coperto, Martedì 28 nubi sparse, Mercoledì 29 sereno -

Stato delo parzialmente velato per tutta la giornata. Precipitazioni: assenti. Vento : deboli - moderati da Est/Sud - Est. Stato del mare : da poco mosso a mosso. Temperature : minime comprese ...A confermarlo sono gli esperti di Meteotrentino , che sottolineano come oggi ilsarà "per lo piùe molto soleggiato " e le massime arriveranno a 33 gradi centigradi a Trento e 35 a ... Meteo Sassari: oggi nubi sparse, Lunedì 27 cielo coperto, Martedì 28 sereno Previsioni meteo per il 27/06/2022, Monte Conero. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 19°C, massima 35°C ...Previsioni meteo per il 27/06/2022, Viserba. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 23°C, massima 34°C ...