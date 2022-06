Ciclismo, Peter Sagan: “Questo ultimo periodo non è stato dei più facili. Sono molto felice” (Di lunedì 27 giugno 2022) Peter Sagan esprime la propria gioia alla stampa dopo aver vinto il titolo nazionale slovacco. Il ciclista della TotalEnergies è stato semplicemente perfetto in una corsa che gli ha permesso di tornare protagonista dopo una lunga pausa dovuta alla positività al COVID-19. Il 32enne nativo di Žilina ha riportato ai media ai microfoni della propria formazione: “Sono molto felice. È stato fantastico. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra e l’intero team di TotalEnergies per aver svolto un lavoro così fantastico. L’ex campione del mondo ha continuato dicendo: “Questo ultimo periodo non è stato dei più facili. Non è semplice tornare dopo una lunga pausa. Non ho corso per tre ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022)esprime la propria gioia alla stampa dopo aver vinto il titolo nazionale slovacco. Il ciclista della TotalEnergies èsemplicemente perfetto in una corsa che gli ha permesso di tornare protagonista dopo una lunga pausa dovuta alla positività al COVID-19. Il 32enne nativo di Žilina ha riportato ai media ai microfoni della propria formazione: “. Èfantastico. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra e l’intero team di TotalEnergies per aver svolto un lavoro così fantastico. L’ex campione del mondo ha continuato dicendo: “non èdei più. Non è semplice tornare dopo una lunga pausa. Non ho corso per tre ...

