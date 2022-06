Cibo avariato e anziani tra gli escrementi in una casa riposo lager

Leggi su agi

(Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Degenti costretti a mangiaredi scarsa qualità, chiusi nelle loro stanze fra i loro stessi, privi di assistenza medica e sedati per essere resi meglio "gestibili". Questa la situazione accertata dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria che hanno arrestato cinque persone coinvolte a vario titolo nella gestione di unadiabusiva in città nell'ambito di un'operazione chiamata in codice "la signora". Le indagini del Nas, condotte da gennaio a maggio 2021 attraverso intercettazioni telefoniche, acquisizioni e analisi di cartelle cliniche e ispezioni igienico sanitarie, pedinamenti e osservazioni, erano scaturite dalla denuncia di una donna il cui marito, affetto da una malattia neurodegenerativa, era deceduto dopo un periodo di degenza nelladi ...