(Di lunedì 27 giugno 2022)in continuazione, non la sopportavo più e non riuscivo a farla smettere'. Questa la confessione della 27enneaccusata di aver ucciso la piccola Lisa Bertuletti. La giovane educatrice ...

Pubblicità

leggo.it

Piangeva in continuazione, non la sopportavo più e non riuscivo a farla smettere'. Questa la confessione della 27enne maestra accusata di aver ucciso la piccola Lisa Bertuletti. La giovane educatrice ...Piangeva in continuazione, non la sopportavo più e non riuscivo a farla smettere'. Questa la confessione della 27enne maestra accusata di aver ucciso la piccola Lisa Bertuletti. La giovane educatrice ... Bebè avvelenata con lo sturalavandini dalla maestra: «Piangeva di continuo»