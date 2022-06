Ascolti Tv | “Mina Settembre” su Rai1 continua a vincere anche in replica

(Di lunedì 27 giugno 2022)Tv 26 giugno 2022. Ladi “” con Serena Rossi, trasmessa ieri da, è stato il programma più seguito della prima serata, con 2.277.000 spettatori e il 16.4% di share. Abbastanza a sorpresa, trattandosi di una: conferma però l’alto gradimento per la serie tv già trasmessa lo scorso autunno in prima visione e di cui si attende la seconda stagione.Tv 26 giugno 2022: bene “Zona Bianca” su Rete4, che supera nettamente gli speciali di La7 sulle elezioni Al secondo posto, ‘Tornare a’ su Canale 5, con 1.505.000 spettatori e l’11.1% di share. Al terzo posto ‘Zona Bianca’ su Rete4, con 892.000 spettatori e l’8.3% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘9-1-1 Lone Star’ ...

TV PRIME TIME La prima serata della domenica vede le repliche diSettembre con Serena Rossi ( in foto) su Rai 1 registrare un netto di 2.277.000 telespettatori, per uno share del 16,4% ...Redazione Sorrisi Rai1,Settembre : 2.395.000 spettatori (share 16,16%) il primo episodio e 2.182.000 spettatori (share 16,64%) il secondo episodio Canale 5, Tornare a vincere : 1.505.000 spettatori (share 11,10%) Rai2, ...Nei mesi autunnali arriva Mina Settembre 2 con Serena Rossi ... Le vicende di Gelsomina hanno appassionato i fan, tanto da far registrare ascolti record. In una recente intervista, la regista ...