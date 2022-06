Arriva Padre Brown su La7, il Don Matteo inglese è una serie cult in UK: programmazione dal 27 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Debutta Padre Brown su La7, la serie britannica basata sul personaggio omonimo creato da G. K. Chesterton. Il poliziesco, un cult nel Regno Unito, ripropone nuove storie in un’epoca successiva a quella in cui sono ambientati i romanzi. La storia si svolge nel 1950 nel fittizio villaggio di Kembleford nelle Cotswolds, dove Padre Brown è il parroco della chiesa cattolica di St. Mary, che di volta in volta collabora con la polizia nella risoluzione dei casi. Quando viene arrestato il sospettato più probabile, Padre Brown è sempre convinto della sua innocenza grazie alla sua profonda conoscenza dell’animo umano e le grandi doti di investigatore. Spesso questo lo porta a scontrarsi con la polizia, infastidita dalla sua interferenza, nonostante la sua ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Debuttasu La7, labritannica basata sul personaggio omonimo creato da G. K. Chesterton. Il poliziesco, unnel Regno Unito, ripropone nuove storie in un’epoca successiva a quella in cui sono ambientati i romanzi. La storia si svolge nel 1950 nel fittizio villaggio di Kembleford nelle Cotswolds, doveè il parroco della chiesa cattolica di St. Mary, che di volta in volta collabora con la polizia nella risoluzione dei casi. Quando viene arrestato il sospettato più probabile,è sempre convinto della sua innocenza grazie alla sua profonda conoscenza dell’animo umano e le grandi doti di investigatore. Spesso questo lo porta a scontrarsi con la polizia, infastidita dalla sua interferenza, nonostante la sua ...

