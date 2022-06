'Aiuto, c'è il fuoco': maxi - incendio e paura - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 27 giugno 2022) Un'ampia zona di bosco è stata distrutta: e durante la notte è proseguita l'opera di bonifica "Aiuto, venite a prenderci: c'è il fuoco sulla strada". La telefonata accorata arriva da Bivignano, a ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 giugno 2022) Un'ampia zona di bosco è stata distrutta: e durante la notte è proseguita l'opera di bonifica ", venite a prenderci: c'è ilsulla strada". La telefonata accorata arriva da Bivignano, a ...

'Aiuto, c'è il fuoco': maxi - incendio e paura - Cronaca - lanazione.it
Un'ampia zona di bosco è stata distrutta: e durante la notte è proseguita l'opera di bonifica "Aiuto, venite a prenderci: c'è il fuoco sulla strada". La telefonata accorata arriva da Bivignano, a ridosso della chiesa. A riceverla è Flavio Sisi, l'eclettico responsabile della Racchetta.