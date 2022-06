AEW | Possibile infortunio per Moxley?

(Di lunedì 27 giugno 2022) Una delle superstar più importanti della All Elite Wrestling, ovvero, Jona seguito del suo incontro, vinto contro la star della New Japan Pro Wrestling Hiroshi Tanahashi, ha riportato una ferita di una certa rilevanza sulla propria fronte, sanguinando visibilmente per gran parte dell’incontro, alla fine dello show lo stessosi è rivolto al pubblico di Chicago una volta che il PPV AEWxNJPW Forbidden Door è andato fuori onda dicendo chiaramente: “Non so come andrà a finire questa cosa, probabilmente ho una commozione celebrale, vedremo!“ Questo sarebbe davvero un grave problema per la AEW visto che lo stessoha attualmente in programma di combattere al “Blood & Guts” nel prossimo episodio di Dynamite contro la Jericho Appreciation Society. Se il sentore dello stesso wrestler dovesse rivelarsi realtà ...

VolpeWOcchiali : Il booking del match a 4 mi è piaciuto molto. Continuo a vedere con favore ad un possibile innesto dei rookie della… - Zona_Wrestling : #WWE Lio Rush: 'Un ritorno in AEW? Tutto è possibile'

Dove vedere Forbidden Door in Italia A differenza di quanto inizialmente annunciato, e come consuetudine per gli eventi in ppv della AEW, purtroppo non è stato possibile vedere AEW x NJPW "Forbidden Door" in Italia. L'attuale AEW Women's World Champion Thunder Rosa, ha voluto proprio dire la sua su un possibile approdo di Saraya, vero nome di Paige e quello che userà dopo il rilascio, in All Elite Wrestling.