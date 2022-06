42 anni fa la strage di Ustica: “Sono stati gli alieni?” (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono trascorsi 42 anni dalla strage di Ustica. Ancora oggi non si riesce a chiudere un capitolo tra i più oscuri della storia d’Italia. Quel 27 giugno 1980, il DC9 dell’ITAVIA precipitò nel Tirreno in circostanze mai chiarite. Nei mari di Ustica perirono 81 persone. Tra loro i fratelli Giovanni e Antonella Pinocchio. Una tragedia dei cieli senza un colpevole, in un contesto internazionale di copertura e depistaggi. Troppe zone d’ombra, tanto che anche la magistratura si è divisa. Se in sede penale non è stata riscontrata nessuna prova definitiva sull’abbattimento dell’aereo da parte di un caccia, in sede civile si è arrivati alla condanna dello Stato italiano e al risarcimento delle famiglie delle vittime che ancora oggi continuano a chiedere giustizia e verità. L’ipotesi più ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 27 giugno 2022)trascorsi 42dalladi. Ancora oggi non si riesce a chiudere un capitolo tra i più oscuri della storia d’Italia. Quel 27 giugno 1980, il DC9 dell’ITAVIA precipitò nel Tirreno in circostanze mai chiarite. Nei mari diperirono 81 persone. Tra loro i fratelli Giove Antonella Pinocchio. Una tragedia dei cieli senza un colpevole, in un contesto internazionale di copertura e depistaggi. Troppe zone d’ombra, tanto che anche la magistratura si è divisa. Se in sede penale non è stata riscontrata nessuna prova definitiva sull’abbattimento dell’aereo da parte di un caccia, in sede civile si è arrivati alla condanna dello Stato italiano e al risarcimento delle famiglie delle vittime che ancora oggi continuano a chiedere giustizia e verità. L’ipotesi più ...

