Vittoria dei sanitari no-vax | “Sanzione sproporzionata” Il Tar cambia tutto

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 giugno 2022) Novità importanti sulle sanzioni per medici e infermieri che hanno rifiutato di vaccinarsi contro il Covid. Il Tar della Lombardia ha rimandato alla valutazione della Consulta, ravvisandone la possibile incostituzionalità, la legge che lascia senza lavoro e senza stipendio iche non si sono inoculati. La legge prevede tale scenario nel caso in cui il personaleo in questione non sia ricollocabile dalle loro aziende in una mansione professionale anche inferiore ma in sicurezza rispetto ai contatti con le altre persone. Come riferisce il Corriere della Sera nel documento del tribunale si legge che tale provvedimento “si rivela sproporzionato rispetto alla realizzazione del fine di tutela della salute pubblica, in quanto l'esito del bilanciamento dei rilevantissimi interessi coinvolti, effettuato dal legislatore nell'esercizio dell'ampia ...