Violenza su donne | M5S | emergenza prioritaria per Governo e Parlamento

(Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - “Il terzo femminicidio avvenuto a Rimini nel giro di pochi mesi è l'ennesima prova del fatto che lasulleè un', ormai strutturata, che deve continuare ad essere considerata una priorità dicon l'obiettivo di addivenire ad altre misure concrete e tangibili”. Lo affermano le deputate emiliano-romagnole del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, Giulia Sarti e Maria Edera Spadoni. “Per prevenire il fenomeno bisogna agire -continuano- sul piano culturale contro tutti gli stereotipi e i pregiudizi che ancora affliggono la nostra società. Con Alfonso Bonafede ministro della Giustizia, in questa legislatura abbiamo introdotto un provvedimento innovativo, il ‘Codice Rosso', che ha previsto una corsia preferenziale per le denunce nei casi di ...

sbonaccini : Il taxista @RobertoRedSox ha compiuto un gesto bello e importante. Dopo aver organizzato una raccolta fondi insiem… - Piu_Europa : Senato ha approvato una mozione, a sostegno della Corte Penale Internazionale nei casi di violenza contro le donne… - pinapic : Con la firma della Convenzione di Istanbul, pietra miliare contro la violenza sulle donne, l’Ucraina ha fatto un al… - CilliRaffaella : @jacopocoghe @mariogiordano5 Ma lo vogliamo dire che, fermo restando il diritto in caso di violenza o malformazioni… - LazzeroniPaolo : Ancora due donne uccise nelle ultime 48 ore da mariti o compagni che avevano già dato segni di violenza ! È una v… -

RiminiToday

I problemi con lee la stessa voglia di amare frustrata dal proprio mestiere. C'è chi deve ... Esattamente lo stesso contrasto tra dolcezza famigliare eche caratterizza Vincent Hanna. Al ...I numeri in aumento, in tutto Italia, ci dicono ormai con infausta chiarezza che lasullenon può essere più considerata come un'emergenza, ma un fenomeno strutturale di una società ... Femminicidio, il Comune: "Donne non siete sole, denunciate". I centri anti-violenza sul territorio Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Il terzo femminicidio avvenuto a Rimini nel giro di pochi mesi è l’ennesima prova del fatto che la violenza sulle donne è un’emergenza, ormai strutturata, che deve ...A carico delle due donne, infatti, c’è una richiesta di ... sorelle già dall’anno scorso in seguito ad altri episodi di violenza. Alla base di tutto ci sarebbe la volontà delle due sorelle ...