Troppo Doncic per la prima di Pozzecco - Sport - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Inizia con una sconfitta netta contro la Slovenia il ciclo dell'Italia del nuovo ct Gianmarco Pozzecco: all'Allianz Dome di Trieste gli azzurri cedono 71 - 90, al termine di un match in cui il tecnico ...

BasketUniverso : Una disfatta la prima di Pozzecco con l’Italia: Slovenia e Doncic troppo forti - Sofficini23 : @missionaryshin Troppo stupido Kyrie per fittare con un genio come Doncic. Mi dispiace un sacco per Uncle Drew, tracollo orrendo! - hjh_Nico : @JoviAcm2 jordan GOAT, lebron subito dopo di lui, steph secondo me può starci tranquillamente in top 10, doncic è a… -