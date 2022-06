Top Gun | Maverick supera quota 1 miliardo di dollari ai box office

(Di domenica 26 giugno 2022) Tom Cruise ha finalmente un film con incassi superiori alla considerevole cifra di 1digrazie a Top Gun:. Top Gun:hato 1diai box, diventando il film con i migliori incassi del 2022. Il progetto è il secondo titolo dopo la pandemia are l'importante traguardo, ma senza essere distribuito in Cina e Russia. Dopo 31 giorni nelle sale, Top Gun:è diventato il primo film con star Tom Cruise arediai boxmondiali. Mission: Impossible - Fallout si era fermato a 791.1 milioni di tutto il mondo. Top Gun: ...

... ma è giusto ribadirlo fino a che non si viene gioiosamente smentiti (come successo nel caso di Blade Runner e il suo sequel, la saga di Mad Max o): ci sono film che andrebbero lasciati in ...Un miliardo di dollari: si fa anche fatica a immaginare una cifra del genere. Da quasi vent'anni è la soglia economica che separa i successi dai grandi, travolgenti risultati al botteghino del cinema.Aggiornamento di pochi minuti fa, dopo una crescita costante e mai interrotta Top Gun: Maverick sfora il miliardo di dollari a livello mondiale ...