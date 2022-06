Star Wars, Taika Waititi ironizza sul suo film: "Rovinerò la saga, farò un film su Jar Jar Binks" (Di domenica 26 giugno 2022) Taika Waititi, durante la promozione di Thor: Love and Thunder, ha parlato del film di Star Wars a cui sta lavorando. Taika Waititi ha parlato del film di Star Wars di cui sarà il regista, e di cui si sta occupando dello sviluppo, ironizzando sui personaggi di cui si racconterà la storia, ipotizzando che potrebbe persino riportare sugli schermi Jar Jar Binks. Il regista, sceneggiatore e attore era ospite del talk show condotto da Stephen Colbert quando ha dovuto affrontare l'argomento. Durante la promozione di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi è apparso sul piccolo schermo e ha mantenuto in ogni modo il segreto sul ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 giugno 2022), durante la promozione di Thor: Love and Thunder, ha parlato deldia cui sta lavorando.ha parlato deldidi cui sarà il regista, e di cui si sta occupando dello sviluppo,ndo sui personaggi di cui si racconterà la storia, ipotizzando che potrebbe persino riportare sugli schermi Jar Jar. Il regista, sceneggiatore e attore era ospite del talk show condotto da Stephen Colbert quando ha dovuto affrontare l'argomento. Durante la promozione di Thor: Love and Thunder,è apparso sul piccolo schermo e ha mantenuto in ogni modo il segreto sul ...

