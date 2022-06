Soprattutto per chi deciderà di usarlo per sedute da remoto, ecco come evitare i truffatori (Di domenica 26 giugno 2022) A fine maggio con la firma del decreto attuativo, il Bonus Psicologo, che copre parte delle spese sostenute per curare il disagio mentale, ha avuto il via libera: potrà essere utilizzato per accedere a circa 12 sedute di psicoterapia presso uno specialista che abbia aderito all’iniziativa. Il bonus sarà erogato sotto forma di voucher fino a 600 euro, in base all’Isee (che non potrà superare i 50mila euro). Getty Images La richiesta si farà attraverso il portale dell’Inps. Si stima una potenziale platea di 16mila beneficiari: per questo il bonus sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda, dando la precedenza alle persone con Isee più basso. Autostima e autosabotaggio: i consigli della psicologa ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 giugno 2022) A fine maggio con la firma del decreto attuativo, il Bonus Psicologo, che copre parte delle spese sostenute per curare il disagio mentale, ha avuto il via libera: potrà essere utilizzato per accedere a circa 12di psicoterapia presso uno specialista che abbia aderito all’iniziativa. Il bonus sarà erogato sotto forma di voucher fino a 600 euro, in base all’Isee (che non potrà superare i 50mila euro). Getty Images La richiesta si farà attraverso il portale dell’Inps. Si stima una potenziale platea di 16mila beneficiari: per questo il bonus sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda, dando la precedenza alle persone con Isee più basso. Autostima e autosabotaggio: i consigli della psicologa ...

