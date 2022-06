(Di domenica 26 giugno 2022) Hai difficoltà a? O quando prendi sonno poi non dormi bene e ti svegli sempre più spesso durante la notte? Niente paura, c’è, iltino che ti– Computermagazine.itPiccolo, colorato quanto basta, questo dispositivo è in grado dire a gestirela fase del riposo notturno attraverso l’analisi dell’ambiente in cui si dorme edi soggetti che ne fanno uso con la diffusione di suoni, ultrasuoni, aromi, che possonore ae di conseguenza migliorare la qualità della vita. Addirittura gli ultrasuoni servono per allontanare eventuali insetti che possano disturbare il ...

SleepHoHo, il simpatico robot che ci aiuta a dormire meglio con i suoi sensori smart

è un robottino da piazzare sul comodino o comunque su un ripiano in camera da letto per gestire in modo smart uno dei momenti più importanti della giornata ovvero il risposo ...