Scuola | l’Anief | “Non più di 15 in classe | Se non si riduce il numero degli alunni | tutto è inutile”

"Se si vuole aumentare la qualità della didattica non si possono lasciare in vita classi con oltre 20-25 alunni. Noi sosteniamo da anni che il modello da seguire è quello delle classi composte da non oltre 15 iscritti, con un numero di ore di Scuola allungato e il ritorno alle compresenze già dall'ultimo anno della Scuola dell'infanzia, che andrebbe svolto assieme ai maestri della primaria per un avvicinamento graduale, metà ludico e metà formativo, alla Scuola vera". Lo dice Marcello Pacifico, presidente Anief, replicando così alle parole del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che – secondo il sindacato – "continua a parlare di riduzione delle classi e non del numero di alunni che vi stanno dentro". "Invece – continua Pacifico – ci ritroviamo con classi ...

