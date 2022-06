Scoperto il batterio più grande del mondo | è lungo 2 centimetri e si vede a occhio nudo

(Di domenica 26 giugno 2022) Thiomargarita magnifica assomiglia a uno spaghetto ed è 5mila volte piùdegli altri. Lo scienziato: "E' come se incontrassimo un uomo alto come l'Everest"

Da oggi il termine "microbo" per indicare un tipo di batteri risulterà a dir poco stretto. Sì, perché un gruppo di ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory haungigante che sfida le leggi della biologia per la sua massa visibile a occhio nudo. Secondo gli studiosi, che hanno pubblicato la ricerca sulla rivista Science , questo potrebbe ...Non si è mai vista prima una cosa del genere. È stato infattiungigante che sfida le leggi della biologia finora considerate un dogma. Questo, lungo un centimetro , scovato tra le paludi di mangrovie ai Caraibi, nell'arcipelago di ...Thiomargarita magnifica assomiglia a uno spaghetto ed è 5mila volte più grande degli altri. Lo scienziato: "E' come se incontrassimo un ...ROMA - Sfida le leggi della biologia finora considerate un dogma, il batterio gigante visibile a occhio nudo. E’ lungo un centimetro ed è stato scoperto nelle paludi di mangrovie ai Caraibi, ...