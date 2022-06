Russia, le sanzioni bloccano i pagamenti: Mosca a poche ore dal default. Non accadeva dal 1918 (Di domenica 26 giugno 2022) La prima scadenza era fissata al 27 maggio. Da quel momento per Mosca è cominciato un mese di garanzia che si concluderà nelle prossime ore. La Russia sta scivolando verso il default, una condizione in cui lo Stato non è più in grado di pagare i suoi debiti. Il termine richiama subito alla memoria una lunga serie di disastri economici, a partire dalla crisi dell’Argentina per arrivare a quella vissuta dalla Grecia. Per la Russia però la situazione è ancora più complessa perché i soldi ci sono ma non è chiaro come possano arrivare agli investitori esteri. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, Mosca ha cercato di mantenere i pagamenti attivi per circa 40 miliardi di dollari di obbligazioni nonostante l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Un’operazione che però è stata interrotta dalle ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) La prima scadenza era fissata al 27 maggio. Da quel momento perè cominciato un mese di garanzia che si concluderà nelle prossime ore. Lasta scivolando verso il, una condizione in cui lo Stato non è più in grado di pagare i suoi debiti. Il termine richiama subito alla memoria una lunga serie di disastri economici, a partire dalla crisi dell’Argentina per arrivare a quella vissuta dalla Grecia. Per laperò la situazione è ancora più complessa perché i soldi ci sono ma non è chiaro come possano arrivare agli investitori esteri. Secondo l’agenzia di stampa Reuters,ha cercato di mantenere iattivi per circa 40 miliardi di dollari di obbligazioni nonostante l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Un’operazione che però è stata interrotta dalle ...

