acmilanyouth : Campionato U16 | Finale Scudetto ? Milan-Roma 0-1 d.t.s. Una stagione da protagonisti, è mancata solo la ciliegina.… - acmilanyouth : Campionato U16 | Semifinale di ritorno ? Milan-Vicenza 3-0 (andata 1-0) ? 2' Martinazzi ? 19'st Mancioppi ? 30'st V… - nervoso2010 : Un po' timido e tardivo nei cambi il Mister. Una bella squadra - marcofm1975 : RT @PianetaMilan: #Milan U16, #Abate: “Ci sono le basi per vedere un ragazzo in Prima Squadra” #ACMilan #SempreMilan - mvb66 : RT @MilanNewsit: Milan U16, secondo posto a testa altissima. Alla squadra di Abate solo complimenti -

...da centravanti la selezione Under 16 alla vittoria dello scudetto nella finale contro il, ... Un passaggio di consegne al quale, da parte dei romanisti, non si smette di pensare dopo il titolo...... siamo quindi molto curiosi di scoprire cosa farà l'Italia in questi Giochi del Mediterraneo 2022 Diretta/Roma(risultato finale 0 - 1) Nardozi regala lo scudetto di testa INFO STREAMING ... Milan U16, Abate: "Le basi per vedere qualcuno in prima squadra ci sono" A testa altissima, ragazzi. Dopo una stagione da protagonisti, agli Under 16 del Milan è mancata la ciliegina finale. Lo Scudetto di categoria lo ...(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il predestinato. Così chiamano Mattia Almaviva i tifosi della Roma da ieri, dopo aver guidato da centravanti la selezione Under 16 alla vittoria dello scudetto nella finale con ...