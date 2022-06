Ma cos’è, alla fine, questo metaverso? (Di domenica 26 giugno 2022) Qualcuno ha scoperto cos’è il metaverso soltanto il 4 novembre 2021, quando Facebook Inc. – la multinazionale leader del settore del social networking fondata da Mark Zuckerberg – ha cambiato nome in Meta. Mettendo al centro del suo progetto, con l’ambizione di superare situazioni non propriamente comode per la società, il concetto di metaverso. Quello che si è avvertito è stato una sorta di terremoto mediatico, in cui fiumi di parole sono stati scritti a proposito del web3, del superamento del concetto di rete così come siamo abituati a viverla in quest’ultimo periodo, della realtà virtuale e di tutto ciò che quest’ultima avrebbe comportato. LEGGI ANCHE > Ed ecco anche la prima molestia sessuale nel metaverso di Meta cos’è il metaverso, la sua origine e il suo sviluppo Come tanti ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 giugno 2022) Qualcuno ha scopertoilsoltanto il 4 novembre 2021, quando Facebook Inc. – la multinazionale leader del settore del social networking fondata da Mark Zuckerberg – ha cambiato nome in Meta. Mettendo al centro del suo progetto, con l’ambizione di superare situazioni non propriamente comode per la società, il concetto di. Quello che si è avvertito è stato una sorta di terremoto mediatico, in cui fiumi di parole sono stati scritti a proposito del web3, del superamento del concetto di rete così come siamo abituati a viverla in quest’ultimo periodo, della realtà virtuale e di tutto ciò che quest’ultima avrebbe comportato. LEGGI ANCHE > Ed ecco anche la prima molestia sessuale neldi Metail, la sua origine e il suo sviluppo Come tanti ...

