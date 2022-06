LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia chiudono sesti, alle 19.00 la semifinale di Jodoin di Maria (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.21: Appuntamento alle 19 con la semifinale dalla piattaforma di Sarah Jodoin di Maria. 17.20: L’Italia ha lottato e ha mancato il quarto posto solo all’ultimo tuffo. Oro Cina, argento Gran Bretagna e bronzo Germania. 17.19: I cinesi sbagliano, ma sono comunque campioni del mondo. Cao Yuan aveva sbagliato il quadruplo e mezzo avanti. La Cina vince con 459.18, solo otto punti in più dei britannici. 17.17: L’argento è sul collo della Gran Bretagna (451.71) ed ora si attende solo la Cina. 17.15: Tocci/Marsaglia saranno sesti. La Colombia resta dietro agli azzurri, che ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.21: Appuntamento19 con ladalla piattaforma di Sarahdi. 17.20: L’Italia ha lottato e ha mancato il quarto posto solo all’ultimo tuffo. Oro Cina, argento Gran Bretagna e bronzo Germania. 17.19: I cinesi sbagliano, ma sono comunque campioni del mondo. Cao Yuan aveva sbagliato il quadruplo e mezzo avanti. La Cina vince con 459.18, solo otto punti in più dei britannici. 17.17: L’argento è sul collo della Gran Bretagna (451.71) ed ora si attende solo la Cina. 17.15:saranno. La Colombia resta dietro agli azzurri, che ...

