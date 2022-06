Italia bronzo nella staffetta 1500 sl in acque libere

(Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Per l'il Campionato mondiale di nuoto insi è aperto con una medaglia di4x1,5 chilometri. Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, oggi nelledel lago Lupa nei pressi di Budapest si sono classificati terzi alle spalle della Germania campione del mondo (1 ora 04'40”50) e Ungheria. Nel vibrante finale, grande protagonista Paltrinieri ieri stupendo oro neisl in vasca. L'azzurro è stato preceduto al fotofinish dal magiaro Kristof Rasovszky. A Ungheria eè stato attribuito lo stesso tempo, 1 ora 43'43”00. Nello sprint finale irresistibile il teutonico Florian Wellbrock, campione olimpico lo scorso anno a Tokyo 2020 ...

