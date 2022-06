Indossare la mascherina in un mondo senza mascherine (Di domenica 26 giugno 2022) Nonostante non ci sia più l'obbligo, c'è chi preferisce continuare a usarle e chi si chiede se siano ancora utili: una breve guida Leggi su ilpost (Di domenica 26 giugno 2022) Nonostante non ci sia più l'obbligo, c'è chi preferisce continuare a usarle e chi si chiede se siano ancora utili: una breve guida

Pubblicità

LucioMM1 : @emme_di ehm si riferisce ad affermazioni di Burioni in merito al non indossare la mascherina - ilpost : Indossare la mascherina in un mondo senza mascherine - mludodc : RT @MT_Meli_: Non capisco perché gastroenterologi e controfigure di Mario Merola ripetano ossessivamente che occorre indossare la mascherin… - romanoziroldo : RT @MT_Meli_: Non capisco perché gastroenterologi e controfigure di Mario Merola ripetano ossessivamente che occorre indossare la mascherin… - Donato68599139 : @gioveron Certo che aver fatto tre/quattro dosi,indossare la mascherina,mantenere le distanze e Vi prendete il Covi… -