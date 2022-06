Gazzetta: Ronaldo pronto a tagliarsi l'ingaggio per tornare in Italia, Mendes lo offre alla Roma (Di domenica 26 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport scrive che Mendes lo ha proposto alla Roma, dove già esiste un'enclave portoghese con il general manager Pinto, il portiere Rui Patricio e soprattutto José Mourinho. La rosea ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Ladello Sport scrive chelo ha proposto, dove già esiste un'enclave portoghese con il general manager Pinto, il portiere Rui Patricio e soprattutto José Mourinho. La rosea ...

