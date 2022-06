Ex vincitore di Amici censurato da Instagram | “Atti sessuali espliciti”

Leggi su inews24

(Di domenica 26 giugno 2022) Il volto noto di, il talent show di Maria De Filippi, è stato accusato di aver esagerato con i video pubblicati sul suo account personale Il talent show di Canale 5è una vetrina importantissima per tutti coloro che vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo, in particolar modo per chi ha grandi capacità L'articolo proviene da Inews24.it.