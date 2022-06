Pubblicità

PianetaMilan : Europei U19, Austria-Serbia 3-2: un gol e 90 minuti per #Lazetic #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Europei U19: ko contro l’Austria, eliminata la Serbia di Lazetic #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Europei U19, Austria-Serbia 3-2: un gol e 90' minuti per Lazetic: La Serbia U19 di Marko Lazetic saluta l'Europeo d… - MilanNewsit : Europei U19, Austria-Serbia 3-2: un gol e 90' minuti per Lazetic - Luxgraph : Europei U19, l'Italia di Nunziata affronterà l'Inghilterra in semifinale -

ZIAR NAD HRONOM (Slovacchia) - Un gol della giovane punta del Manchester City Liam Delap regala all' Inghilterra il successo per 1 - 0 su Israele , il primo posto nel girone B dell'Europeoe la semifinale del torneo contro l' Italia di Nunziata. I britannici chiudono il gruppo a punteggio pieno e contenderenno agli azzurri (arrivati secondo nel proprio gruppo) l'accesso alla finale ...Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che questa sera saranno in campo per l'ultima giornata della fase a gironi Gruppo B deglida ...I britannici battono 1-0 Isreale, vincono il girone B e affronteranno gli azzurri il 28 giugno: in palio un posto in finale ...Arriva ancora un gol per Marko Lazetic durante l'Europeo U19. Seconda rete nella fase a gironi ma la sua Serbia viene eliminata ...