Elezioni, ballottaggi: aperti seggi in 65 comuni, si vota fino alle 23 (Di domenica 26 giugno 2022) Le urne resteranno aperte fino alle 23: subito dopo inizierà lo spoglio dei voti. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 giugno 2022) Le urne resteranno aperte23: subito dopo inizierà lo spoglio dei voti. L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

borghi_claudio : incontro gente che abita in città dove ci sono i ballottaggi e che pensava che le elezioni fossero finite due setti… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Elezioni comunali 2022, ballottaggi: 2 milioni al voto per 65 sindaci. Rischio astensione - FirenzePost : Elezioni, ballottaggi: aperti seggi in 65 comuni, si vota fino alle 23 - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Più di due milioni di elettori chiamati alle urne, oggi, per eleggere 65 sindaci nei ballottaggi… - SanremoAncheNoi : RT @artnewsit: #elezioniamministrative2022: per i ballottaggi sono oltre 2 milioni gli italiani chiamati al voto in 65 comuni -