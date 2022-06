"È stato devastante...": la confessione privata di Elisabetta Gregoraci (Di domenica 26 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci non ha avuto una vita facile. In un'intervista a Gente, la showgirl parla del suo passato e di un dolore lancinante che l'ha accompagnata in tutti questi anni. La Gregoraci ha infatti dovuto fare i conti con la morte della mamma a soli 54 anni per un tumore terribile. "Mamma si è ammalata di tumore quando ero un adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni…Quando è mancata per me è stato devastante e lacerante. Dover dire addio a una madre è una prova troppo difficile da affrontare". La lotta contro la malattia è durata a lungo e adesso la Gregoraci ha deciso di fare i conti con questo passato che la tormenta: "L'amore della mia famiglia e la fede mi hanno aiutato. Mi ha portato a dire grazie e a essere riconoscente per aver avuto accanto a me, fino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)non ha avuto una vita facile. In un'intervista a Gente, la showgirl parla del suo passato e di un dolore lancinante che l'ha accompagnata in tutti questi anni. Laha infatti dovuto fare i conti con la morte della mamma a soli 54 anni per un tumore terribile. "Mamma si è ammalata di tumore quando ero un adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni…Quando è mancata per me èe lacerante. Dover dire addio a una madre è una prova troppo difficile da affrontare". La lotta contro la malattia è durata a lungo e adesso laha deciso di fare i conti con questo passato che la tormenta: "L'amore della mia famiglia e la fede mi hanno aiutato. Mi ha portato a dire grazie e a essere riconoscente per aver avuto accanto a me, fino a ...

