De Ligt lascia la Juve? Non solo il Chelsea: un'altra inglese in corsa (Di domenica 26 giugno 2022) De Ligt lascia la Juve in estate? Non solo il Chelsea sulle tracce del centrale olandese, nel mirino di un'altra big di Premier Il nome di Matthijs De Ligt è uno dei più chiacchierati sul mercato negli ultimi giorni. Il Chelsea sembra intenzionato a fare sul serio per il difensore della Juventus, ma non è l'unica big in corsa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per l'olandese c'è da registrare anche l'interesse del Manchester United targato Ten Hag, allenatore con cui ha già lavorato ai tempi dell'Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24.

