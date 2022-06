CorSport: il mercato della Lazio è fermo, Sarri inizia ad agitarsi, potrebbe arrivare anche una rottura (Di domenica 26 giugno 2022) Per la prima volta, quest’anno, la Lazio ha anticipato la programmazione del suo mercato, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. Finora ci aveva abituati a depositi di contratti a pochi istanti dalla chiusura del calciomercato. Stavolta è diverso e la spinta Lotito l’ha ricevuta dal rinnovo di Sarri. “Il rinnovo del contratto di Sarri, a costi elevatissimi per un attento amministratore come Lotito (oltre 10 milioni netti, quindi 20 da mettere in bilancio nei prossimi tre anni), ha probabilmente spinto il club ad accelerare i tempi in modo da consentire al tecnico di partire, il 6 luglio, con quasi tutta la rosa a disposizione, salvo situazioni da sistemare in corsa”. I giocatori per il nuovo ciclo di Sarri erano stati già individuati tutti a fine campionato: Carnesecchi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Per la prima volta, quest’anno, laha anticipato la programmazione del suo, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. Finora ci aveva abituati a depositi di contratti a pochi istanti dalla chiusura del calcio. Stavolta è diverso e la spinta Lotito l’ha ricevuta dal rinnovo di. “Il rinnovo del contratto di, a costi elevatissimi per un attento amministratore come Lotito (oltre 10 milioni netti, quindi 20 da mettere in bilancio nei prossimi tre anni), ha probabilmente spinto il club ad accelerare i tempi in modo da consentire al tecnico di partire, il 6 luglio, con quasi tutta la rosa a disposizione, salvo situazioni da sistemare in corsa”. I giocatori per il nuovo ciclo dierano stati già individuati tutti a fine campionato: Carnesecchi ...

Pubblicità

salvione : Ansia Zaniolo: ha capito che la Roma vuole venderlo - salvione : Zaniolo, non trattatelo come Balotelli - CorSport : Ansia #Zaniolo: ha capito che la #Roma vuole venderlo - pauhamg : RT @vocelaziale: CALCIOMERCATO LAZIO?? #AkpaAkpro con le valige in mano?? Il centrocampista ivoriano è sul mercato?? Piace a #Cremonese e #… - CorSport : “Los Angeles Fc: #Bale potrebbe giocare con #Chiellini” -