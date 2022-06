Basket 3×3, Mondiali 2022: Francia vittoriosa nel torneo femminile, Canada sconfitto in finale (Di domenica 26 giugno 2022) La Francia si conferma grande potenza del Basket 3×3 in campo femminile. Sua, infatti, la vittoria nei Mondiali che si sono svolti lungo gli ultimi cinque giorni in quel di Anversa, in Belgio. La rassegna iridata l’ha vista prevalere in finale sul Canada per 16-13. Hortense Limouzin, Marie-Eve Paget, Myriam Djekoundade e Laetitia Guapo sono le giocatrici che consegnano la prima vittoria di sempre alle transalpine per un torneo che continua a cambiare padrone: dal 2014, infatti, non ci sono stati mai bis. Un cammino, quello francese, partito subito con tre vittorie (22-11 sul Brasile, 16-10 sulla Nuova Zelanda e 16-10 sull’Austria). La quarta sfida, quella di cartello con gli Stati Uniti che schierano un quartetto totalmente diverso dalle ultime Olimpiadi, va proprio ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Lasi conferma grande potenza del3×3 in campo. Sua, infatti, la vittoria neiche si sono svolti lungo gli ultimi cinque giorni in quel di Anversa, in Belgio. La rassegna iridata l’ha vista prevalere insulper 16-13. Hortense Limouzin, Marie-Eve Paget, Myriam Djekoundade e Laetitia Guapo sono le giocatrici che consegnano la prima vittoria di sempre alle transalpine per unche continua a cambiare padrone: dal 2014, infatti, non ci sono stati mai bis. Un cammino, quello francese, partito subito con tre vittorie (22-11 sul Brasile, 16-10 sulla Nuova Zelanda e 16-10 sull’Austria). La quarta sfida, quella di cartello con gli Stati Uniti che schierano un quartetto totalmente diverso dalle ultime Olimpiadi, va proprio ...

